Carola Schouten bezoekt Caribisch Nederland

De Nederlandse minister Carola Schouten brengt volgende week een werkbezoek aan Caribisch Nederland. Ze is van 9 tot en met 13 mei op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is ze binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor de BES. Haar trip naar het Caribisch gebied is bedoeld om nader kennis te maken met de eilanden. Ook zal ze de sociaaleconomische uitdagingen die er bestaan persoonlijk bespreken met de bestuurscolleges en de leden van de eilandsraden. Schouten gaat ook in gesprek met de inwoners van de eilanden. Volgens de minister liggen er zowel in Europees als Caribisch Nederland grote opgaven op het gebied van armoede en participatie. Daar wil ze de komende periode actief mee aan de slag.

