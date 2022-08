Casha: Bijna geen annuleringen in juli

De kleinere resorts en appartementen hebben een goede zomer achter de rug. In juli hadden de Casha-leden nauwelijks te maken met annuleringen. De accommodaties waren gemiddeld voor 64 procent geboekt. Dat is beter dan de maand ervoor. Belangrijkste reden voor toeristen om af te zeggen was de prijs van vliegtickets. Bovendien zorgde het mooie weer in Europa voor minder last-minute boekingen. Desondanks draaiden ook de duikscholen en autoverhuurbedrijven goed.