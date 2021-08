CASHA: reisrestricties beïnvloeden boekingen en annuleringen

Zodra reisrestricties veranderen merken de accommodaties op Curaçao dat in hun boekingen en annuleringen. Dat meldt de vereniging voor accommodaties CASHA in een persbericht met de bezettingscijfers van juli. In juli hebben veel mensen van een vakantie genoten die al eerder geboekt en betaald was, de z.g. omboekers. Hetzelfde staat volgens CASHA te gebeuren in augustus en september. Veel accommodaties hebben nog boekingen staan die in 2021 nog ingevuld moeten worden, sommige gasten hebben al 3x omgeboekt. Ook wordt er veel last minute geboekt, één dag boeken voor aankomst is geen uitzondering, aldus de organisatie.

Tagged as annuleringen casha omboekingen reisrestricties