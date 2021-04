CASHA: Weer moeilijke maand voor toerismesector

CASHA, de belangenvereniging van kleine ondernemers actief in de toeristische sector, heeft gisteren haar cijfers bekend gemaakt voor de maand maart. Accommodaties die zijn aangesloten bij de vereniging hebben een bezetting behaald in maart van zo’n 25 procent. Dat is een lichte daling van ruim drie procent ten opzichte van februari 2021. Voor veel accomodaties was maart daarmee ook weer een heel slechte maand. Voor de komende maanden hebben de meeste accomodaties te maken met annuleringen vanwege de corona maatregelen. Veel leden zijn ten einde raad. CASHA laat weten niet te begrijpen waarom zij niet in aanmerking komen voor additionele steun.

Er is nauwelijk contact met het ministerie van Economsiche Ontwikkeling te krijgen, zo stelt de organisatie. Verder lijkt het of alle steun “on hold” wordt gezet in afwachting van de nieuwe regering.