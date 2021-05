Casino-eigenaren hekelen willekeur

De Vereniging van Casino Eigenaren van Curaçao is het niet eens met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Bij de recente versoepelingen zijn de casino’s uitgezonderd. Voor de casino’s geldt nog steeds een compleet toegangsverbod voor het publiek. Dit in tegenstelling tot andere horeca, sportscholen en kerken. Daarmee wordt volgens de vereniging de casino‐sector bijzonder hard geraakt, met grote schade tot gevolg. In overleg met de overheid is eerder geïnvesteerd in beschermende maatregelen. De casino-eigenaren noemen de beslissing van de overheid ‘de zoveelste blijk van willekeur’ en hopen op een onmiddelijke versoepeling voor de casino‐sector.