Cast in geheimzinnige Sinterklaasfilm bekend

Eerder dit jaar werd in alle stilte een Sinterklaasfilm op Curaçao opgenomen. De filmmakers gaven destijds de namen van de castleden niet vrij. Nu heeft de Vlaamse acteur en presentator Andy Peelman zelf bekendgemaakt dat hij binnenkort te zien is in de nieuwe Sinterklaasfilm ‘Sint Ahoy’. In de film belandt Sinterklaas per ongeluk op Curaçao, waar hij op een groep piraten stoot die op zoek zijn naar een schat. Eén van de slechteriken, Kapitein Kibbeling, wordt vertolkt door Andy Peelman. Eerder speelde hij een politieagent in ‘Sinterklaas en het gouden hoefijzer’.

Sint Ahoy is vanaf 4 oktober in de bioscoop te zien. Sinterklaas wordt gespeeld door de Nederlander Fred Butter.