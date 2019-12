De inflatie op Curaçao stijgt komend jaar tot 4 procent. Dat is de verwachting van de Centrale Bank. De stijging is te wijten aan belastingmaatregelen die al in september getroffen zijn, maar ook aan de ABB van 15 procent die per 1 april 2020 wordt geïntroduceerd. Ze verwachten een krimp van de economie van 3,2 procent als de raffinaderij volgende week openblijft. Als deze dichtgaat, schatten zij dat de economie krimpt met zelfs 5,2 procent.