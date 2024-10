Lancering CBCS Best Economic Research Award 2025

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten kondigt vandaag de lancering aan van de 5e editie van de Best Economic Research Award voor studenten. Laatstejaars havo- en vwo-studenten in Curaçao en Sint Maarten worden uitgenodigd om een profielwerkstuk in te sturen over een onderwerp dat relevant is voor de economieën van de monetaire unie. Daarnaast kunnen bachelor- en masterstudenten deelnemen door een scriptie in te sturen, geschreven tussen 2023 en 2025. Deze moet betrekking hebben op kleine eilandeconomieën.

De CBCS zal aan alle winnaars aantrekkelijke prijzen toekennen en de scholen van de winnaars op havo- en vwo-niveau krijgen ook een geldprijs. De prijs heeft als belangrijkste doel economisch onderzoek onder studenten in Curaçao en Sint Maarten te bevorderen, vooral met betrekking tot kleine eilandeconomieën. De CBCS hoopt daarnaast havo- en vwo-leerlingen te inspireren om voor een economische studierichting te kiezen. Meer informatie over de regels van deze wedstrijd, waaronder de deelname- en beoordelingscriteria: www.centralbank.cw/education/best-paper-award.