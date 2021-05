CBCS brengt munt uit ter ere van verjaardag Máxima

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een speciale herdenkingsmunt uitgebracht ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima. De munt is ontworpen en geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt in opdracht van de CBCS. De munt wordt gemaakt in een beperkte oplage van slechts 750 stuks. Op de voorkant staat de koningin afgebeeld, op de achterkant staat het wapen van de Nederlandse Antillen en de opdruk ‘5 G’, oftewel 5 gulden.

De Máxima-herdenkingsmunten zijn een geldig betaalmiddel op Curaçao en Sint Maarten en hebben een waarde van 130 gulden.