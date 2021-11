CBCS gaat invloed bureaucratie op economie onderzoeken

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gaat de effecten van bureaucratie op bedrijfsprestaties en de economische groei op Curaçao en Sint Maarten. Het onderzoek zal plaatsvinden in de vorm van een online enquête die inzicht moet geven in het effect van administratieve lasten op de particuliere sector. De enquête wordt in samenwerking met de Kamer van Koophandel gehouden. Vanaf vandaag ontvangen willekeurig gekozen kandidaten een mail met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De antwoorden blijven anoniem en de deadline is dertig november.

Meer over bureaucratie cbcs enquete onderzoek