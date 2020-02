De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, José Jardim, heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat er op geen enkele manier sprake is van een gevaar van de devaluatie van de Antilliaanse gulden. Hij betreurt de discussie hierover die is ontstaan nadat de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao vorige maand haar angst hiervoor uitsprak. Volgens Jardim is die angst onterecht.