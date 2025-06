CBCS handhaaft monetair beleid temidden van toenemende mondiale onzekerheid

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft vorige week besloten haar monetaire beleid ongewijzigd te laten. De beleningsrente blijft daardoor op 4,75% en het verplichte reservepercentage op 18,50%. De meest recente aanpassing van deze monetaire beleidsinstrumenten vond plaats in november 2024, toen beide met 0,50 procentpunt werden verlaagd. Sinds die tijd is het mondiale vooruitzicht volgens de bank kwetsbaarder geworden. De toegenomen onzekerheid in de wereldhandel en de financiële markten, de oplopende geopolitieke spanningen en het aanhouden van de pauze in renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve zijn bepalende factoren voor de Centrale Bank om vast te houden aan een voorzichtig beleid.

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans als percentage van het bbp zal naar verwachting afnemen van 16,8% in 2024 tot 15,0% in 2025, voornamelijk als gevolg van een stijging van de netto-export van goederen en diensten, gedreven door een hogere export in combinatie met een daling van de import. De exportgroei wordt naar verwachting vooral ondersteund door hogere deviezeninkomsten uit toeristische activiteiten binnen de gehele monetaire unie. De verwachte daling van de import hangt vooral samen met het effect van lagere internationale olieprijzen op de olie-importrekening. Daarentegen zal de invoer van niet-oliegoederen in beide landen van de monetaire unie naar verwachting toenemen, als gevolg van hogere toeristische bestedingen en een stijgende binnenlandse vraag.