CBCS kondigt 3e editie onderzoekprijs aan

De Best Economic Research Award wordt ook in 2023 uitgereikt. Dat maakt de centrale bank bekend. De prijs zal dan voor de derde keer gaan naar een havo/vwo examenkandidaat met het beste profielwerkstuk economie. De wedstrijd is voor leerlingen op Curaçao en Sint Maarten. De hoofdprijs bestaat uit 2500 gulden en een trofee. De winnende school ontvangt 5000 gulden en eveneens een trofee. Leerlingen kunnen tot 3 maart 2023 hun werkstuk indienen. De prijs werd in 2018 door de centrale bank geïntroduceerd. Doel is meer onderzoek naar de economieën van Curaçao en Sint Maarten te stimuleren. Daarnaast hoopt het instituut jongeren te inspireren om economie te gaan studeren.

Op 5 november 2022 wordt speciaal voor de leerlingen een informatiebijeenkomst gehouden. Studenten worden uitgenodigd om de sessie bij te wonen bij de CBCS te Scharloo of de presentatie te volgen via Teams. Registratie is verplicht. Geef je uiterlijk 3 november 2022 op via www.centralbank.cw/event-registration. Meer informatie over de voorwaarden voor deelname, de regels van de competitie en de beoordelingscriteria is te vinden op www.centralbank.cw/education/cbcs-best-economic-researchaward-2023