De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft over 2018 een nettowinst geboekt van 20,1 miljoen gulden. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 10,7 miljoen in 2017. Dit komt vooral door destijging van de netto-renteopbrengsten: die stegen met bijna 10 miljoen. De kosten van CBCS bleven nagenoeg hetzelfde.