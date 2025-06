CBCS maakt winnaars bekend van Best Economic Research Award 2025

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren de Best Economic Research Award uitgereikt aan de winnaars van de editie 2025. Deze jaarlijkse wedstrijd stond open voor havo- en vwo-studenten van beide landen. Voor de tweede keer komen zowel de winnaars op havo-niveau als op vwo-niveau van het Radulphus College. De winnaars dit jaar zijn havo-leerlingen Girvey Gosepa en Zia-Marie Martel en vwo-studenten Fabian Sicking en Ricardo Winkel. De Centrale Bank organiseert deze jaarlijkse wedstrijd om economisch onderzoek onder studenten te stimuleren.

Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de economieën van Curaçao en Sint Maarten. Rond de start van de wedstrijdperiode bezocht de CBCS verschillende scholen om waardevolle informatie en richtlijnen voor deelname te verstrekken. In totaal ontving de CBCS acht inzendingen (vier op havo-niveau en vier op vwo-niveau) over onderwerpen als de risico’s van schaduwbanken, internationaal bankwezen, lokale investeringen, consumentenbescherming en de Caribische gulden. De winnaars op havo- en vwo-niveau ontvingen ieder een prijs van Cg 2.500 en hun school ontving per categorie een geldprijs van Cg 5.000.