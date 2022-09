CBCS pleit voor steun aan meest kwetsbaren in de samenleving

De meest kwetsbaren in de samenleving hebben vanwege de hoge inflatie extra steun nodig. Dat zegt CBCS-directeur Richard Doornbosch. De centrale bank denkt bijvoorbeeld aan het voedselbonnen of een tijdelijke toelage voor personen met een uitkering en voor ouderen met alleen een AOV-pensioen. Door de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China zijn de prijzen enorm gestegen. De regeringen van Curaçao en Sint Maarten zouden daarom maatregelen moeten nemen om de gevolgen van de hoge inflatie te beheersen. Er is al een eerste stap gemaakt met de verlaging van accijns en ob op brandstof en de uitbreiding van de basismand, maar deze zijn niet specifiek gericht op personen met een laag inkomen. De centrale bank verwacht dat de inflatie in 2022 zal uitkomen op 6,3%. In 2023 zal deze hoog blijven met 4,2%. De hogere inflatie holt de koopkracht van de consument uit.