CBCS verhoogt beleningsrente

De Centrale Bank heeft besloten het tarief waartegen commerciële banken bij de CBCS kunnen lenen te verhogen. De rente is vanaf aanstaande maandag 5,75 procent. Deze beslissing werd genomen in reactie op de renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank. De Fed is in een rap tempo de rente aan het verhogen om de inflatie te bestrijden. Vanwege de koppeling van de Antilliaanse gulden aan de Amerikaanse dollar heeft een wijziging van Amerikaanse centrale bank onmiddellijk invloed op de rentetarieven van Curaçao en Sint Maarten.