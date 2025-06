CBCS verhoogt grensbedrag voor omwisselen ANG naar XCG naar 20.000 gulden

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft per direct haar omwisselprocedure van Antilliaanse gulden naar Caribische gulden aangepast. Daarbij is het maximale bedrag van 2.500 Naf voor de eenmalige vrije inloop verhoogd naar 20.000 Naf. Dit houdt in dat voor het eenmalig omwisselen van bedragen tot en met 20.000 gulden bij de CBCS geen afspraak nodig is. Met deze aanpassing in haar omwisselbeleid beoogt de CBCS het proces van omwisselen voor personen zonder bankrekening te versoepelen.

Voor het omwisselen van bedragen boven 20.000 Naf moet nog wel online een afspraak worden aangevraagd via de CBCS-website: https://www.centralbank.cw/exchange-request. Voor omwisselingen vanaf 20.000 Naf is documentatie vereist om de herkomst van de gelden (Source of Funds) te kunnen bevestigen. De relevante documentatie kan online bij het maken van de afspraak worden geüpload. Het omwisselbeleid van de CBCS wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AML/CFT regelgeving.