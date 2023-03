De centrale bank heeft de rente voor commerciële banken verhoogd naar 5,5 procent. De verhoging sluit aan bij de verwachte stijging van de rente op de internationale financiële markten, met name van de VS. Door de sterk gestegen grondstoffenprijzen is de ruilvoet van Curaçao en Sint Maarten verslechterd. Dat betekent dat het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan het prijspeil van de invoer.