CBCS wil hervorming financiële sector

Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moet de financiële sector van Curaçao en Sint Maarten worden hervormd. Daarvoor heeft de Centrale Bank een vierjarig hervormingsprogramma opgesteld. Volgens de plannen moet er meer aandacht komen voor onder andere investeringen, beter toezicht en versterking van wet- en regelgeving. De CBCS heeft de financiële situatie van Curaçao in 2020 in kaart gebracht in samenwerking met het IMF en heeft op basis daarvan hervormingsvoorstellen uitgewerkt.