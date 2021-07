CBS: economie Curaçao met 18,4% gekrompen

De Curaçaose economie is in 2020 met 18,4% gekrompen. Het is voor het eerst dat Curaçao een dergelijke krimp meemaakt. Dat meldde het CBS bij de presentatie van de officiële cijfers van de economische ontwikkeling voor het jaar 2020. De productiviteit op Curaçao krimpt al vier jaar in toenemende mate. De achteruitgang van de economie is volgens het CBS merkbaar in vrijwel alle bedrijfstakken. Alleen de informatie- en communicatiebranche kende een lichte groei.

Het rapport van de CBS is hier te vinden.