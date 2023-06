CBS: Economie is in 2022 met 7,9 procent gegroeid

De economische bedrijvigheid in 2022 op Curacao is met 7.9 procent toegenomen. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vandaag de eerste resultaten heeft gepresenteerd van de economische ontwikkeling van Curaçao voor dat jaar. In 2021 was die groei nog 4 procent. De inflatie nam in 2022 sterker toe dan verwacht, namelijk 7.4 procent, vooral als gevolg van de hogere energieprijzen. De toeristische industrie was vorig jaar, van alle bedrijfstakken, de belangrijkste sector in het creëren van toegevoegde waarde. Gevolgd door de transport en opslag sector.