CBS meldt bevolkingskrimp

Het aantal inwoners op Curaçao is gedaald. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Het eiland telde op 1 januari bijna 149.000 inwoners. Ten opzichte van januari vorig jaar is dat een daling van 1,4 procent. Het is voor het eerst sinds 2010 dat het aantal inwoners onder de 150.000 is gekomen. De bevolkingssamenstelling van Curaçao bestaat nu uit 45 procent mannen en 55 procent vrouwen. Oftewel per 100 vrouwen zijn er 83,2 mannen. Het CBS heeft bij deze voorlopige cijfers geen rekening gehouden met ongedocumenteerden die op het eiland wonen.

