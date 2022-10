CBS-onderzoek naar arbeidsmarkt

Het CBS organiseert weer het jaarlijkse arbeidskrachtenonderzoek. Vanaf zaterdag gaan de enquêteurs bij huishoudens op bezoek om vragen te stellen over hun arbeidsstatus. In totaal zijn er 3.500 huishoudens geselecteerd. Uit dit onderzoek bepaalt het statistiekbureau onder andere de werkloosheidscijfers. Dit jaar zijn er drie vragen aan de enquête toegevoegd die gaan over sociale media, sociale cohesie en armoede. De adressen die benaderd worden hebben geen aankondigingsbrief gekregen, zoals in voorgaande jaren. De brief wordt nu bij aankomst van de interviewer overhandigd.