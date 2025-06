CBS: Prijs van vervoer en communicatie in maart met 4 procent gestegen

In maart 2025 zijn de prijzen op Curaçao van producten en diensten in de categorieën vervoer en communicatie met vier procent gestegen. Producten in de afdelingen gezondheidszorg, recreatie en ontspanning kenden een veel lichtere stijging. Verder zijn de prijzen licht gedaald in de categorieën Wooninrichting en huisraad, Voedingswaren, Woningen en Kleding en schoeisel. De prijs van drank en tabak is in maart niet veranderd. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt. In totaal is het prijsniveau in maart met 0,6 procent gestegen in vergelijking met de maand daarvoor. Het inflatiecijfer is in maart 2025 gestegen met 2,4 procent.

Het CBS legt in een persbericht uit: “Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met maart 2025, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in maart 2025 met 2,4 procent gestegen.”