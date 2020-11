CBS start met Conjunctuurenquete

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, start deze week met de Conjunctuur enquête in Curaçao voor het jaar 2020. Doel van dit onderzoek is om informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen. De vragen gaan onder meer over schattingen van de omzet over het jaar 2020. Daarnaast zijn er ook vragen over concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat. Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder álle bedrijven met tien of meer werknemers. Van de bedrijven met minder dan tien werknemers zal een steekproef worden genomen. In totaal zullen rond de 900 bedrijven worden benaderd door het CBS. De bedrijven zullen online benaderd worden.

Volgens het CBS kan met de informatie uit de enquete zowel de overheid als ondernemers beter, sneller en meer gefundeerde beslissingen nemen. De resultaten van de vorige jaren zijn te zien op de website www.cbs.cw. Het onderzoek zal helemaal vertrouwelijk worden uitgevoerd. Het CBS doet een beroep op alle bedrijven die benaderd worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek.