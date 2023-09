CBV lanceert solidariteitsfonds

Zorgbond CBV lanceert een solidariteitsfonds. Uit dat fonds worden leden die hun werk onderbreken om actie te voeren gecompenseerd. Dat werd gisteren aangekondigd op een persconferentie. Volgens de bond worden werknemers in de zorg nog steeds onderdrukt. Daarom is het belangrijk om voor je rechten op te komen, zegt CBV. De positie van werkgevers die dreigen met ‘no workshop no pay’ wordt met de lancering van het solidariteitsfonds verzwakt.

