CBV zet protest voort

Vakbond voor de zorgsector CBV gaat ook vandaag door met actie. De vakbond is het er niet mee eens dat de directie van zorginstellingen Betèsda, Birgen di Rosario, Wit Gele Kruis en SGR Group zonder overleg met de werknemers heeft besloten het pensioenfonds over te hevelen van Ennia na Guardian Group. De werknemers willen duidelijkheid over hun geld en demonstreerden gisteren bij Forti.