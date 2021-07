CDC beschouwt Curaçao niet meer als hoogrisicoland

Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS beschouwt Curaçao niet langer als hoogrisicoland. Amerikaanse toeristen kunnen volgens het CDC gerust naar Curaçao reizen omdat de kans op besmetting daar momenteel erg laag is. Het CDC hanteert een classificatie op 5 niveaus waarvan niveau 1 (waar Curaçao nu onder valt) de laagste is. De nieuwe indeling verandert overigens niets aan het Curaçaose beleid voor inkomende reizigers. De PCR- en antigeentest vóór de reis blijven verplicht. Ook de antigeentest 3 dagen na aankomst blijft voorlopig verplicht.