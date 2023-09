Celstraf voor bestuurder vluchtauto Shairon Paulina

De vrouw die de vluchtauto van Shairon Paulina tot twee keer toe bestuurde is veroordeeld tot drie jaar celstraf. Een daarvan is voorwaardelijk. Ook moet ze onder begeleiding van de reclassering en krijgt ze een proeftijd van drie jaar. De vrouw stond bij twee gewapende overvallen op de uitkijk. De laatste overval op 5 april werd de beruchte ex-gedetineerde fataal. Een agent in burger loste gericht schoten. De volgende dag werd zijn lichaam gevonden in de vluchtauto. Paulina werd in 2021 vervroegd vrijgelaten. Hij zat een levenslange straf uit voor een gewapend overval op een feest in Fort Waakzaamheid. Een gast is daarbij omgekomen.