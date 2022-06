Census definitief in 2023

De volkstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd. Dat meldt de Amigoe. De uitvoering van de census stond voor dit jaar gepland, maar is nu verschoven naar maart en april 2023. Er zullen dan vijfduizend huishoudens ondervraagd worden. Een van de redenen voor het uitstel is het tekort aan personeel bij het statistiekbureau CBS. Zo mist het bureau een demograaf. Deze ontwikkelt analyses van de veranderingen in de samenstelling van de bevolking. De reguliere onderzoeken gaan wel door. De census wordt elke tien jaar gehouden. De gegevens worden door zowel de overheid als het bedrijfsleven gebruikt voor analyses.

Meer over CBS census personeelstekort