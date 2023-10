Census verlengd tot en met november

De CBS-enquêteurs zullen voorlopig niet uit het straatbeeld wijken. De volkstelling is verlengd tot 27 november. Dat maakt het CBS bekend. Van de 80.000 adressen die tijdens de census bezocht moeten worden, is tot nu toe iets minder dan de helft bezocht. De reden voor de verlenging is dat sommige enquêteurs zijn uitgevallen tijdens de onderzoeksperiode. Ook de huidige hittegolf heeft invloed gehad op de productiviteit van de mensen die langs de deuren gaan. Tijdens deze periode wordt niet alleen de normale volkstelling gehouden, maar ook de natelling. Dat zijn de huizen die om de een of andere reden nog niet zijn geteld.