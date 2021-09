Centrale Bank compleet omgebouwd volgens voormalig president-commissaris

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is compleet omgebouwd. Dat schrijft voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen Etiënne Ys in een afscheidsbrief. Daarin verwijst Ys naar de verslechterde relatie met partners in het Koninkrijk en de wisseling van de wacht die in 2017 plaatsvond om dat te verbeteren. Kort daarvoor moest namelijk ex-directeur Emsley Tromp opstappen wegens verdenkingen van het OM. Ook staat de ex-voorzitter stil bij de aanpak van hoge beloningen.