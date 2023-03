Centrale bank introduceert hulpmiddel begroting

Het is geen geheim dat het financieel- en begrotingsbeheer van Curaçao en Sint Maarten beter kan. Om de landen daarmee te helpen heeft de centrale bank een tool ontwikkeld. De zogenoemde ‘macro framework foundations tool’ is een instrument voor het maken van begrotingsbeleid voor de middellange termijn. Dat moet leiden tot een meer evenwichtig begrotingsbeleid. De regering van Sint Maarten heeft al interesse getoond. Er is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de ministeries en de centrale bank die dit instrument zullen gebruiken.