Centrale Bank moet transparanter blijkt uit eigen onderzoek

De Centrale Bank moet transparanter worden. Zo blijkt uit een onderzoek dat de Centrale Bank zelf heeft laten uitvoeren onder betrokkenen in de financiële sector en daarbuiten, de zogenoemde stakeholders. De Banko Sentral moet zich meer opstellen als partner in plaats van alleen als toezichthouder. Ook het vertrouwen van de gemeenschap in de integriteit van de bank moet worden verbeterd, zeggen veel respondenten. Het onderzoek werd in november en december 2020 online gehouden door vragenlijsten te sturen naar 500 deelnemers. Er kwamen 243 reacties.