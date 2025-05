Ceremoniële binnenkomst Zr.Ms. Friesland op Curaçao

Vrijdagochtend wordt de Zr.Ms. (Zijne Majesteit) Friesland om negen uur ’s ochtends ceremonieel ontvangen in de haven van Willemstad. Onder het afvuren van 3 maal 21 saluutschoten en met een welkom door de Gouverneur van Curacao en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied wordt het marineschip officieel verwelkomd als nieuw stationsschip in het Caribisch gebied. Het ceremoniële ontvangst vindt plaats omdat ‘de Friesland’ na meer dan een jaar terugkeert naar Curaçao. Het patrouilleschip was in 2022 voor het laatst in het Caribisch gebied.

Gedurende haar verblijf zal het stationsschip actief zijn in de regio. Het schip wordt ingezet voor verschillende veiligheidstaken op zee, zoals toezicht, handhaving en het tegengaan van illegale activiteiten zoals drugssmokkel. Daarnaast staat het klaar om ondersteuning te bieden bij noodsituaties, bijvoorbeeld tijdens het orkaanseizoen dat in juni begint. Ook werkt het schip afwisselend samen met de Amerikaans Kustwacht en de Kustwacht Caribisch gebied bij het uitvoeren van maritieme taken.