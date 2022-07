CFATF: Aruba zeer actief tegen witwassen

Aruba is goed bezig in de internationale strijd tegen witwassen van geld. Dat heeft de Caribbean Financial Action Task Force laten weten. Dit is een organisatie van landen in het Caribisch gebied dat zich bezig houdt met maatregelen tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Bermuda heeft volgens de organisatie het beste haar zaakjes op orde op dit gebied. Aruba behaalt de tweede plaats in het overzicht van Caribische landen. Minister van Financiën Xiomara Maduro liet dinsdag weten trots te zijn op het resultaat. Volgens haar is Aruba al anige tijd actief om zo effectief mogelijk witwassen te bestrijden.