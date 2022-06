Cft bezoekt Curaçao

Het Cft is deze dagen op Curaçao. Vandaag hebben de leden een werkbezoek gebracht aan gouverneur Lucille George-Wout. Tijdens het bezoek is gesproken over de actuele financiële situatie van de landsbegroting. Op zondag had de Cft-voorzitter een ontmoeting met minister van Financiën Javier Silvania. Woensdag houdt het Cft een persconferentie met hun bevindingen over de huidige financiële ontwikkelingen op het eiland. Op de foto: Gregory Damoen, Raymond Gradus, gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout, Hans Hoogervorst en Julisa Frans.