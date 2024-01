Cft geeft goedkeuring aan ‘ENNIA oplossing’ van Curaçaose regering

Het College financieel toezicht (Cft) heeft in een brief aan minister van Financiën Javier Silvania steun gegeven aan de regering om door te gaan met wat op tafel ligt als de ‘oplossing ENNIA’. Het Cft dringt erop aan om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Dat schrijft de EXTRA vandaag op haar website.

De brief is gedateerd op 12 januari 2024. De oplossing ENNIA is op 15 december 2023 al ondertekend tussen de landen Curaçao en Sint Maarten en ook de Centrale Bank. Een onderdeel van de oplossing is dat Curaçao voor de komende dertig jaar een groot bedrag op haar begroting reserveert.

Het Cft erkent het risico daarvan. Maar is tegelijkertijd tevreden dat de betrokken partijen tot een akkoord zijn gekomen voor een aanvaardbare oplossing voor een zeer groot financieel probleem. Het probleem bij de particuliere verzekeringsmaatschappij ENNIA is ontstaan nadat eigenaar Hushang Ansary honderden miljoen uit het bedrijf heeft gehaald.