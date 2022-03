Charles Cooper bezoekt panden Curaçaohuis

Naast premier Gilmar Pisas en minister Ruisandro Cijntje is ook Charles Cooper voor werk in het buitenland. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is in Nederland. Cooper bezocht samen met de gevolmachtigde minister in Den Haag de panden waarin het Curaçaohuis eerst gevestigd was. De gebouwen zijn eigendom van het Land Curaçao en vallen onder de verantwoordelijkheid van Cooper. Het is de bedoeling dat het Curaçaohuis terugkeert naar zijn oude stek aan de sjieke Badhuisweg. Het gebouw moet wel eerst worden opgeknapt. Bedoeling is om het geld van de verkoop van het pand aan de Prinsengracht daarvoor te gebruiken.