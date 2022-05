Charles Cooper ontkent betrokkenheid bij verkoopdeal FKP-huizen

Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP, MFK) is boos. De geruchten dat hij betrokken zou zijn bij de verkoop van FKP-huizen in Rif zijn volgens hem onwaar. Met afkeer heeft hij deze berichten op sociale media gelezen. Dit zegt hij in een persbericht. Volgens de berichten verkoopt de overheidsstichting via huurkoop de panden in Otrobanda aan een privébedrijf. Deze onderneming zou samen met Corendon de woningen opknappen en mensen daar onderbrengen. Volgens Cooper heeft de overheid geen zeggenschap over de woningen in het Rif. De beheersovereenkomst tussen FKP en de overheid geldt uitsluitend voor de sociale huurwoningen. De woningen in het Rif-gebied vallen hier niet onder. Ook ontkent Cooper dat deze deal de reden is waarom de Raad van Toezicht van FKP is opgestapt. Volgens FKP-directeur Arthur Con zijn er verschillende groepen die interesse hebben in de panden in Otrobanda.