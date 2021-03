Chata bezorgd over lockdown

De belangenvereniging voor de Curaçaose hospitality sector Chata is heel bezorgd over de impact van de lockdown op het toerisme en de hospitality sector. Er wordt in de maatregelen een uitzondering gemaakt voor verblijfstoeristen, maar verder is de lockdown heel nadelig voor hotels en andere toeristische ondernemingen, zo stelt Chata. De directeur van de organisatie, Maria-Helena Seferina-Rojas, stelt dat hotelgasten gewoon in het hotelrestaurant mogen eten en naar de hotelbar mogen. Maar voor attracties, autoverhuurbedrijven en andere bedrijven in de toeristische sector is de lockdown heel nadelig. Chata hoop dat de maatregelen snel effect hebben en dat het vaccinatieprogramma zo snel mogelijk zal worden uitgevoerd.

