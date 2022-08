Chata-directeur Seferina-Rojas stapt op

Vandaag is de laatste werkdag van Maria-Helena Seferina-Rojas bij Chata. De belangenvereniging slaat een nieuwe richting in. Deze past minder bij haar. Daarom is in goed overleg besloten dat ze de organisatie gaat verlaten. Seferina-Rojas stond de afgelopen twee jaar aan het roer van de hospitalityvereniging. Ze heeft de organisatie na de Covid-dip weer op de rails weten te krijgen. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend. De Chata is op zoek naar een geschikte kandidaat.