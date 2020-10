CHATA gaat duurzaamheid onderzoeken

De Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) wil meer inzicht krijgen in de duurzaamheid op het eiland en heeft daarom de Sustainable Development Survey opgezet. In de enquête wordt gekeken naar de pro-activiteit wat betreft ecologische duurzaamheid bij organisaties in de toeristische sector. Het initiatief komt van de CHATA Sustainability Task Force en is gelanceerd tijdens de Curaçao 2030 SDG Action Week. In deze week besteedt Curaçao aandacht aan de duurzaamheidsdoelen voor 2030 op het eiland.

