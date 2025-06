CHATA luidt noodklok over personeelstekort

CHATA, de overkoepelende organisatie voor de toeristische sector, luidt de noodklok. Volgens Anuschka Cova van de organisatie zijn er veel mensen nodig. Lokale krachten zijn de eerste keuze, maar de realiteit dwingt volgens haar de sector om ook buiten de landsgrenzen te kijken. Volgens recente inventarisaties zal Curaçao in de komende twee jaar minimaal 2.000 tot 3.000 extra arbeidskrachten nodig hebben in hotels, appartementencomplexen, restaurants en toeristische activiteiten. Ook in ondersteunende functies zoals housekeeping, animatie en wellness is er sprake van structurele tekorten.

CHATA stelt: “De toerismesector op Curaçao is verantwoordelijk voor 48% van het bruto binnenlands product en biedt werk aan meer dan 20.000 mensen. Het heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de economische groei van 5,4% in het afgelopen jaar. Gedurende de afgelopen vijf jaar hebben het Curaçao Tourist Board (CTB) en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) geïnvesteerd in leer-werktrajecten om lokale krachten om te scholen en klaar te stomen voor werk in de toeristische sector. Ondanks deze gezamenlijke inspanningen blijft het lokale arbeidspotentieel ontoereikend voor de snelheid van de groei.”