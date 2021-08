CHATA organiseert Stars of the Industry-prijsuitreiking

CHATA gaf onlangs de driemaandelijkse Stars of the Industry-prijs uit aan de toppers onder haar leden. De uitreiking vond plaats in De Heeren at Sea, meldt de organisatie. Tijdens die bijeenkomst zijn de medewerkers en begeleiders van het eerste kwartaal uit 2021 door diverse CHATA-leden voorgedragen, erkend en gevierd. Elk kwartaal richt CHATA zich op verschillende persoonlijke kwaliteiten die zijn opgevallen onder haar leden. Met name in deze moeilijke tijden hebben alle genomineerden laten zien hoe sterk, positief en capabel ze zijn om onder alle omstandigheden hun werk te doen, aldus CHATA.

CHATA deelt met trots de resultaten van de Stars of the Industry voor het 1e kwartaal van 2021:

CHATA Member Naam werknemer Functie Werknemer BlueFinn Charters David Castillo Captain Dive center Scuba Do Sanne Dirske Dive Instructor The Naturals Curaçao Marlien Fenny Housekeeper Papagayo Hotel Sharetti Alment Front Office Clerk Papagayo Hotel Henk Wehl Maintenance Team Member Papagayo Beach Hotel Zoila Arias Housekeeper Papagayo Beach Hotel Taciana Albertus Housekeeper Morena Eco Resort Jerson Lugo Maintenance Officer Morena Eco Resort Cherome Luciana Maintenance Officer LionsDive Beach Resort Engelberto Dall Security Agent LionsDive Beach Resort Shendon Ferero Beach Hut Attendant Corendon Mangrove Beach Resort Brigitte Tremus Front Office Agent Livingstone Jan Thiel Beach Resort Sheritza Belioso Housekeeper Curaçao Marriott Beach Resort Kennethson Henriquez Pool Technician Curaçao Marriott Beach Resort Gladwin Dall Pool & Beach Concierge Avila Beach Hotel Khalid Eleonora Beachboy Avila Beach Hotel Rejeannot Jansen Beachboy