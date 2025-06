CHATA verwelkomt tijdelijke maatregel voor vergunningen voor specifieke beroepen

De Curaçao Hospitality and Tourism Association, CHATA, laat vandaag weten blij te zijn met de tijdelijke regeling tewerkstellingsvergunningen voor specifieke beroepen, die is ingevoerd. Deze maatregel is van cruciaal belang om in te kunnen spelen op de acute personeelskrapte binnen de hospitalitysector, aldus CHATA. Die benadrukt dat we in een tijd leven waarin de sector sterk groeit en Curaçao zich voorbereidt op de komst van meer dan 800.000 verblijfstoeristen in 2028.

Volgens recente cijfers van de overheid wordt er een groei van meer dan 5.000 hotelkamers verwacht in de komende drie jaar. Dit betekent dat er behoefte is aan 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de hotelsector en nog eens 5.400 in ondersteunende sectoren zoals logistiek, transport, onderhoud, verkoop en excursies. De structurele krapte op de lokale arbeidsmarkt vraagt om een doortastende aanpak waarbij tijdelijke externe ondersteuning noodzakelijk is, aldus CHATA. De tijdelijke regeling die is ingevoerd maakt het mogelijk om werkvergunningen aan te vragen voor specifieke functies binnen de bouw (zoals elektriciens, metselaars en timmerlieden), hospitality (zoals koks, kelners, barpersoneel en kamermeisjes) en overige sectoren (zoals kapsters, monteurs, onderhoudsmedewerkers en schoonheidsspecialisten). Tegelijkertijd blijft het moratorium gelden voor beroepen zoals winkelpersoneel, administratief medewerkers, bewakers en magazijnmedewerkers.