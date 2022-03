Chata zet uitblinkers in het zonnetje

Chata heeft gisteren haar uitblinkers in het zonnetje gezet. 34 werknemers in het toerisme kregen tijdens de ‘Stars of the Industry’ een erkenning en cadeautjes voor hun gastvrijheid. De ceremonie werd gehouden bij het Sea Aquarium. Elk kwartaal staat er een eigenschap centraal. Dit keer werden de werknemers geprezen om hun flexibiliteit. Volgens Chata-directeur Maria-Helena Seferina-Rojas is flexibiliteit een belangrijke eigenschap voor werknemers in de horeca. Een flexibele werknemer staat open voor verandering en is bereid om net iets verder te gaan met passie en toewijding, aldus Chata.