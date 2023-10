Chauffeurs bedreigen VVRP-ambtenaar thuis

Een ambtenaar van het ministerie van VVRP is thuis bedreigd door een aantal chauffeurs. De daders sprongen over het tuinhek en intimideerden de ambtenaar. De geschrokken VVRP-medewerker heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek. Vermoedelijk heeft deze kwestie te maken met de afhandeling van een vergunningsverzoek. Het ministerie van VVRP keurt de actie van de vergunningaanvragers af. In een persbericht zegt het ministerie dit niet te tolereren. Zodra de identiteit van de daders bekend is, zal het ministerie maatregelen treffen. Zo lopen ze de kans geschorst te worden, maar ook het intrekken van hun vergunning behoort tot de mogelijkheden.