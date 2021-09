Chef politiedienst op non-actief gezet na optreden met band

De chef van de politiedienst, Jules Ilario, is door de hoofdcommissaris van de politie op non-actief gezet. De maatregel heeft te maken met een optreden bij een feest vorige week in een hotel. Illario is muzikant en gaf daar een optreden met een internationale band. Er is veel ophef ontstaan na het feest wegens het overtreden van coronamaatregelen. Het voorval wordt door de politie onderzocht.